LIVE Atletica Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | Arjola Dedaj è quarta nel salto in lungo T11! L’azzurra sigla il personale in 4 75

14.46 La prossima atleta a lanciare sarà Zinabu Issah 14.44 Nullo il terzo lancio di Vetokhina che è qualificata con la misura di 24.52. 14.43 24.52 per Vetokhina che balza in testa alla classifica. 14.42 Nullo il primo lancio di Ekaterina Vetokhina. 14.31 Mawe Fokoa si migliora leggermente con l'ultimo lancio e chiude la qualificazione a 21.87. 14.30 21.25 con il secondo lancio per Mawe Fokoa. 14.29 Mawe Fokoa lancia a 21.74 e balza in testa alla gara. Avendo superato due avversarie l'atleta del Camerun è già certa di accedere alla finale. 14.20 Obrova non si migliora neppure al terzo tentativo (17.07). 14.19 16.70 al secondo lancio per Obrova. 14.18 Balza in testa Miroslava Obrova. La ceca, categoria F56, lancia a 17.41 al primo tentativo. 14.10 Nullo l'ultimo lancio. Mengue Pambo chiude a 12.37 che vale il suo primato