LIVE Atletica Mondiali U20 2024 in DIRETTA | De Noni vola in finale Camilli undicesimo Eliminati Marcello e Longobardi

(Di venerdì 30 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA00.25 Partiti! 00.23 Entrano in pista i protagonisti della terza ed ultima semidei 200 metri maschili. Questa la start list: 2 1982 Katsuki SATO JPN 3 Jun 07 20.76 20.76 3 1623 Benjamin Ignacio ARAVENA CHI 19 Aug 05 20.97 20.97 4 1563 Aragorn STRAKER BAR 9 Jun 05 20.76 20.76 5 1759 Juho VENÄLÄINEN FIN 21 Sep 06 21.03 21.03 6 1527 Zachary DELLA ROCCA AUS 3 Jun 05 20.67 20.67 7 2202 Bayanda WALAZA RSA 9 Feb 06 20.34 20.34 8 2358 Jaden WILEY USA 10 Aug 06 20.67 20.67 9 1558 Carlos BROWN JR. BAH 3 Nov 05 20.83 20.83 00.22 A breve inizierà lamaschile di salto triplo. Questa la start list: 1 1645 Hetong XU CHN 23 Jan 05 16.31 i 16.31 i 2 2106 Ethan OLIVIER NZL 7 Aug 05 17.01 17.01 3 1970 Koki KANAI JPN 31 Mar 05 15.85 15.85 4 1661 Gian C. BAXTER CUB 19 Aug 07 16.20 16.20 5 2325 Karson GORDON USA 25 Oct 05 16.19 16.