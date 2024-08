L’ex Macchi verso il recupero Partita la messa in sicurezza Ma il futuro resta da decidere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024)aziendadi via Concordia vail. È iniziata poco dopo Ferragosto la pulizia interna e laindell’area, da tempo al centro dell’attenzione della politica locale. La ditta in passato realizzava paraurti per auto, ora la struttura è in stato di degrado. L’avvio della sistemazione segna una svolta, esito di un lungo percorso di confronto tra proprietà e Giunta. Nei prossimi mesi ci sarà la rimozione delle parti deteriorate della struttura, fino ad arrivare alla totale demolizione dello stabilimento centrale, in attesa di individuare una funzione che permetta il successivodell’area. Grazie anche alle modifiche edilizie messe in atto dalla passata Amministrazione Rigamonti, l’area è oggi vendibile.