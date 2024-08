Jobs crAct | Schlein teme il correntone Il referendum non piace agli ex renziani

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 30 agosto 2024) Quel percorso di avvicinamento fra Ellye Matteo Renzi iniziato a luglio con quell'abbraccio alla partita del Cuore sembra ormai arrivato a destinazione. Il Pd ha bisogno di un centro, non per forza occupato solo da Renzi, Matteo dal canto suo ha capito che al centro c'era tanto spazio ma pochi voti. E così è tornato lì dove tutto era partito. Ora però si apre un dilemma non da poco, come accade spesso in politica quando si fanno le ammucchiate: che posizione terrĂsuldella Cgil contro ilAct? Dal Nazareno sono convinti che la questione non imbarazzerĂ la segretaria perchĂ© sul tema ha lasciato libertĂ di coscienza. Tant'è che una parte del Pd non ha partecipato alla raccolta firme e non voterĂ il. Ma andiamo con ordine. Il 7 maggio scorso la segretaria dem annunciava su La Repubblica che avrebbe firmato ildi Landini.