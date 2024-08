Intesa per la pace | protocollo Rondine con Regione Toscana

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 30 agosto 2024) AREZZO –per laconper laCittadella dellafirmano un’per promuovere insieme un impegno concreto per la. A Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della giunta regionale, la firma deld’da parte del presidente Eugenio Giani e del presidente e fondatore diFranco Vaccari. L’accordo, sottolinea, mira a consolidare la collaborazione trae l’esperienza internazionale dinata oltre 25 anni fa nell’omonimo borgo medievale a pochi chilometri da Arezzo, che si impegna per la riduzione dei conflitti armati nel mondo e per la diffusione del proprio metodo per la trasformazione creativa dei conflitti, il ‘Metodo’.