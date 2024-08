Il candidato Pd che non piace alla Schlein | Al Nazareno cresce il sospetto di sabotaggio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Erano tutti in piazza De Ferrari, il 18 luglio, a chiedere le dimissioni di Giovanni Toti, «perché i liguri non meritano di restare ostaggio di un presidente agli arresti domiciliari e la resistenza del governatore paralizza la Regione». Questo era lo slogan, ripetuto negli interventi di Elly, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, i capi del campo largo al netto di Matteo Renzi, assente, e allora come oggi sul ciglio della porta, in attesa di essere ammesso, tanto nella partita ligure quanto in quella nazionale. In piazza c'era anche Andrea Orlando, giàin pectore dell'alleanza anti-destre. Tutto si sarebbe aspettati, l'ex pluriministro e plurincaricato, tranne che a fine agosto, a meno di due mesi dal voto, la situazione non fosse mutata e lui fosse ancora unufficioso.