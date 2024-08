I fantasmi della piazza | La notte del delitto c’erano 3-4 persone

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) TERNO D’ISOLA (Bergamo) Erano 3 o 4 inSette Martiri, la sera del 29 luglio. Lo ha raccontato il pizzaiolo Mohamed: dopo l’uccisione di Sharon si è "smaterializzato" uno dei frequentatori abituali, una presenza fissa nel centro di Terno d’Isola. Il sagrato, la chiesa di San Vittore Martire. Tre, quattropossono sembrare un numero esiguo in un luogo che di giorno è il centro, il piccolo cuore di una comunità di 8mila abitanti, e che la sera si trasforma in una specie di angiporto, di spaccio e risse. "Ma non c’è da meravigliarsi", precisa una negoziante: "Si vede che quella sera gli spacciatori si erano già ritirati e i loro clienti erano andati a infrattarsi. Una volta c’era un giorno fisso per lo spaccio: il giovedì. I pusher si presentavano con lo zainetto e cominciava il movimento. Adesso sarà cambiato.