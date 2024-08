Eurovision Song Contest 2025 a Basilea

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 30 agosto 2024) E’la città scelta per ospitare la 69esima edizione dell’. La manifestazione canora si svolgerà presso l’arena St. Jakobshalle e andrà in scena martedì 13 e giovedì 15 maggio, con le due semifinali, e sabato 17 maggiocon la finalissima. La storica manifestazione canora, come da regolamento, verrà ospitata dalla Svizzera, nazione vincitrice in carica grazie a Nemo, che è riuscito ad imporsi nella scorsa edizione con il brano The Code. A dare l’annuncio, nella giornata odierna, sono stati l’European Broadcasting Union (EBU) e l’emittente organizzatrice SRG SSR., considerata la capitale della cultura svizzera, è riuscita a battere la concorrenza finale di Ginevra, città che ospita la sede dell’EBU. L’EBU è entusiasta chesia stata scelta come città ospitante dell’