Empoli tre piste restano aperte Da Brekalo a Vieira fino a Okereke E la Lazio tiene sott’occhio Fazzini

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ultime ore di tempo per portare a termine le ultime operazioni e poi alla mezzanotte odierna suonerà il gong del calcio mercato. Una sessione, questa estiva, che ha visto grande protagonista anche l’. Dopo i primi colpi Esposito, Vasquez, Viti e Colombo negli ultimi giorni infatti il direttore sportivo Roberto Gemmi si è scatenato e ha portato a termine diverse trattative. Dal Chelsea è arrivato a titolo definitivo il giovane anglo-nigeriano Anjorin (ha firmato un triennale che potrebbe prolungarsi di un’ulteriore stagione), alternativa per la trequarti ma impiegabile anche come centrocampista centrale, senza però che l’abbia sborsato un euro a differenza delle iniziali indiscrezioni e con i londinesi che si sono riservati il 50 per cento sulla futura rivendita, oltre a contribuire al pagamento dell’ingaggio.