Dal lino estivo alla viscosa super fluida fino ai modelli in similpelle oversize

(Di venerdì 30 agosto 2024) La fine di agosto e la prima parte di settembre sono sempre una terra di mezzo dal punto di vista della moda. Un periodo in cui non è facile programmare cosa mettersi perché i cambi di temperatura sono repentini e imprevedibili. Quando si progetta un outfit occorre puntare su capi trasversali e versatili, in grado di adattarsi ai cambiamenti senza fare danni. Tra questi pezzi quello più a prova d’errore è senza dubbio un paio di pantaloni morbidi, eleganti ma a tutto comfort. La silhouette perfetta è diritta, ampia, comoda e dall’orlo lungoa terra. Può avere una coulisse o un elastico in vita, ma anche prendere ispirazione daimaschili sartoriali con le pinces. Quello che conta è che siano realizzati in materiali morbidi e adattabili ai movimenti.