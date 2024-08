Catastrofisti sconfitti | vino ottimo clima

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il caldo di luglio e agosto non ha fatto danni e le attese sono molto positive. Dal Veneto alla Toscana, dalla fascia adriatica alla Sicilia senza pioggia, la vendemmia ci porta in cima alle classifiche. Con buona pace di certe previsioni. Per l’avvio della vendemmia 2024 si può prendere a prestito, storpiandolo, uno dei versi più famosi dell’Inferno di Dante Alighieri anche perché il Conte Gaddo della Gherardesca, erede diretto di Ugolino, ha inaugurato nel maggio scorso la sua cantina a Bolgheri: «Più dell’onor potè il digiuno». Tra un annuncio di catastrofe ambientale e uno di desertificazione ciò che preoccupa chi fasul serio è il mercato. Alle bizzarrie del tempo gli agricoltori ci sono avvezzi: il campo o la vigna sono le sole «fabbriche» senza tetto.