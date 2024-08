Caos di mercato tra Chelsea e Al-Ahli Osimhen verso la Premier! Romano | Gli inglesi sono a Napoli gli arabi hanno cambiato obiettivo

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il futuro diè ancora incerto: il nigeriano sembrava convinto dell’Al-ma nelle ultime ore ilè tornato alla carica. Il futuro di Victorè avvolto nel mistero, con il calciatore nigeriano al centro di un acceso duello tra ile l’Al-. Negli ultimi giorni, la situazione si è infiammata ulteriormente, con il club inglese che sta cercando di riattivare le trattative per accaparrarsi l’attaccante del. Secondo l’ultimo aggiornamento dell’esperto diFabrizio, la delegazione delè attualmente a, intenta a negoziare con il club partenopeo per cercare di chiudere l’accordo con. Questa mossa delpotrebbe complicare ulteriormente le cose per l’Al-, che aveva già messo a punto un’offerta economica per il nigeriano.