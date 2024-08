Calcio i convocati dell’Italia per la Nations League | torna Tonali novità Okoli assente Barella

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) A due mesi di distanza dai fallimentari Europei, chiusi con la roboante sconfitta contro la Svizzera agli ottavi di finale, l’Italiain scena per disputare due incontri validi per la fase a gironi della2024-2025. La nostra Nazionale diaffronterà la Francia al Parco dei Principi di Parigi nella giornata di venerdì 6 settembre e Israele alla Bozsik Arena di Budapest nella giornata di lunedì 9 settembre. Si tratta di due incontri fondamentali in ottica qualificazione alla fase a eliminazione diretta riservata alle prime due classificate del raggruppamento, ma bisognerà anche evitare il rischio retrocessione. Spicca la presenza di due volti nuovi: il difensore Caleb(in forza al Leicester) e il centrocampista Marco Brescianini (Atalanta).