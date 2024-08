Bossi è morto! La news impazza sul web | la nota del figlio Renzo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 30 agosto 2024) Nelle ultime ore era uscita la notizia della morte di Umberto. LadelRenzi e le dichiarazioni di Matteo Salvini “Umberto“. È questa la notizia data da Dagospia nelle prime ore di questo venerdì 30 agosto. Rumors che si sono rincorsi per diversi minuti, ma da parte della famiglia non c’è mai stata una conferma. Anzi, contattato dai microfoni dell’Adnkronos, ilRenzi ha subito smentito il decesso del padre confermando che l’ex leader della Lega “sta bene. È già successo altre volte, in questo modo gli allungano la vita“. Umberto(Ansa) – cityrumors.itUn pensiero che è stato confermato anche da fonti molto vicine al Senatur. Umbertosta bene e la notizia sulla morte si è rivelata falsa. L’annuncio di Salvini La notizia della morte di Umbertoè stata smentita anche da Matteo Salvini.