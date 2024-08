Angelina Jolie e l' incontro che commuove Venezia | la sua reazione con un fan disabile diventa virale

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 30 agosto 2024)e l'che: la suacon un fanAvete mai sentito parlare di unche va oltre i classici autografi e selfie? Ebbene,ha fatto proprio questo, lasciando un ricordo indelebile nel cuore di un suo ammiratore.è nota per essere una delle attrici più acclamate di Hollywood, ma è il suo cuore grande a fare notizia questa volta. Durante la sua visita in Italia, ha fatto una sorpresa ad un ragazzo di nome Pasquale Esposito, che lotta ogni giorno con una rara malattia genetica conosciuta come osteogenesi imperfetta, o "malattia delle ossa fragili". L'incredibile attrice ha scelto di incontrare questo giovane fan, regalando attimi che resteranno per sempre impressi nella sua memoria.