Viaggio in musica C’è ’Vinil & vintage’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Weekend ricco di iniziative a Castorano, con due eventi in programma organizzati dall’associazione ’Radici’ e patrocinati dall’Amministrazione Comunale. Si partirà sabato 31 agosto con ’Picnic; Note’, prima edizione di quella che, secondo gli organizzatori, vuole essere una iniziativa ove coniugare salute, cultura, enogastronomia. In programma c’è una passeggiata suggestiva attraverso il percorso natura di Castorano, che culminerà in un incantevole picnic al tramonto, sulle note di un concerto jazz immersi nella natura. Partenza alle ore 17 dal centro storico di Castorano per una passeggiata attraverso le bellezze naturali del piccolo botgo, fino ad arrivare ad una radura del bosco dove ad attendere i partecipanti saranno le melodie jazz degli ‘Horizons Saxophone Quartet’, per un concerto davvero suggestivo.