Ungheria | Da Borrell proposte folli

(Di giovedì 29 agosto 2024) 15.35 Sulle guerre in corso in Ucraina e in Medio Oriente l'Alto rappresentate per la politica estera dell'Ue, Josep Borrel ha avanzato "". Lo sostiene in un post su Facebook il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto. "Non vogliamo più armi per l'Ucraina, non vogliamo più morti, non vogliamo l' escalation della guerra, non vogliamo che la crisi in Medio Oriente si diffonda. Rappresentiamo ancora la posizione del buon senso e della pace", ha affermato Szijjarto.