STALKER | Legends of the Zone Trilogy disponibile per Nintendo entro fine anno

(Di giovedì 29 agosto 2024) GSC Game World è entusiasta di annunciare che S.T.A.L.K.E.R.:of thesaràper la prima volta sulle consolea novembre 2024. Rivelato durante ilDirect Partner Showcase,of theinclude tutti e tre i giochi che compongono la serie originale di S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl, Clear Sky, e Call of Prypiat. Le tre iconiche esperienze per giocatore singolo possono essere acquistate singolarmente o in un pacchetto. Queste versioni dei giochi classici sono ottimizzate per Switch e includono, tra le altre caratteristiche, il supporto completo alle modalità TV/portatile/da tavolo, l’integrazione del giroscopio e i controlli touchscreen dove applicabile.