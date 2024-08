Spaccio droga Elba smantellata banda Quattro arresti 19 indagati

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 29 agosto 2024) PORTOFERRAIO –. 19, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Portoferraio,, su disposizione della Procura di Livorno, hanno eseguito nella mattina di giovedì 29 agosto un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 4 persone, due cittadini albanesi e due italiani tutti tra i 39 e i 65 anni. Quest’ultimi due dimoranti nel capoluogo isolano, gravemente indiziati, in concorso e a vario titolo, dei reati didi sostanze stupefacenti. In particolare i militari hanno dato esecuzione ad una custodia cautelare in carcere, a due obblighi di dimora con vincolo di permanenza notturna in casa e ad un divieto di espatrio disposti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno.