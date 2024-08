Sinner schiaccia Michelsen e vola al terzo turno

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 29 agosto 2024) Game, set and match. Jannikha superato senza difficoltà lo statunitense Alexcon il punteggio di 6-4, 6-0, 6-2 in un incontro durato un’ora e quaranta minuti, confermando il suo stato di forma agli US Open. Primo set: equilibrio e break decisivo Il match inizia in modo equilibrato.ottiene il primo break del match portandosi sull’1-0, mariesce a rispondere immediatamente contro-breakkando l’azzurro. I due tennisti continuano a lottare punto a punto fino al 4-4, quando, grazie a un break decisivo e a una serie di errori dell’avversario, chiude il set sul 6-4.dimostra grande coraggio, ma commette troppi errori al servizio, con quattro doppi falli che gli costano il set. Secondo set: dominio assoluto diNel secondo set,prende il controllo totale del match.