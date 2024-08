Sinner non è come sembra | fioccano gli indizi tremano i tifosi

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 29 agosto 2024) Jannik, non è passato inosservato quello che è successo durante la partita valida per il primo turno degli Us Open. Nei giorni scorsi non si è parlato altro che di questo. E del Clostebol, ovviamente. È successo tutto talmente in fretta e a distanza ravvicinata che molti si sono convinti del fatto che le due situazioni fossero in qualche modo legate. Che l’allontanamento – solo presunto – da Anna Kalinskaya potesse dipendere proprio dalla bufera legata al caso doping che ha coinvolto Jannik. Jannikè sempre sotto i riflettori (AnsaFoto) – Ilveggente.itLa tennista russa aveva smesso di seguire il numero 1 del mondo su Instagram nelle stesse ore in cui l’azzurro subiva le conseguenze dovute alla diffusione di quella pesantissima notizia. Il che era parso, già di per sé, molto strano.