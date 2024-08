Quando gioca Sinner | orario e dove vedere in tv il match contro Michelsen agli Us Open

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) New York, 29 agosto 2024 - Da uno statunitense ad un altro. Dopo aver mandato al tappeto Mackenzie McDonald con il risultato di 3-1 (2-6, 6-2, 6-1, 6-2) in occasione delvalido per il primo turno dell'edizione 2024 degli Us, Jannikè pronto ad affrontare un altro tennista a stelle e strisce sui campi in cemento di Flushing Meadows. Si tratta di Alex, numero 49 della classifica mondiale, reduce dall'affermazione per 6-1, 7-5, 6-3 ai danni del connazionale Eliot Spizzirri. Il classe 2004 è più giovane americano in Top 50 dai tempi di Sam Querrey nel 2007. In carriera ha già raggiunto un terzo turno Slam, all'Australiandi quest'anno, e avuto la meglio di un Top 10, l'allora numero 9 Alex De Minaur a Los Cabos, all'inizio di questa stagione.