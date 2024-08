Parabadminton Rosa De Marco cede alla numero 1 del mondo nell’esordio alle Paralimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) L’azzurraDeha fatto il proprio esordiodi Parigi 2024: a Port de La Chapelle l’italiana era impegnata nel Gruppo A del torneo di singolare femminile della categoria SU5 del. L’italiana, classe 2001,7 nel ranking, ha ceduto all’indiana Thulasimati Murugesan,1 al, che nei tre prenti aveva sempre battuto l’azzurra: l’asiatica si è imposta anche quest’oggi, in due game, con lo score di 21-9 21-11, in 24 minuti di gioco. Il torneo di singolare femminile della categoria SU5 vede protagoniste 9 atlete, divise in 3 gironi da 3: le prime due si qualificheranno al tabellone ad eliminazione diretta. L’italiana si giocherà il passaggio del turno sabato 31 agosto contro la lusitana Beatriz Monteiro.Deesordirà domanicontro la1 del