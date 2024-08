No Apple non rimuoverà Telegram dai suoi telefoni

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il 25 agosto 2024 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge che l’app di messaggisticaavrebbe annunciato che «l’appdai proprisenza preavviso congiunto». Il post continua con delle presunte indicazioni fornite daper evitare tale rimozione. La notizia è falsa e circola in Rete in italiano e in inglese dal 2021. Contattati all’epoca dai fact-checker statunitensi di Usa Today, dei funzionari diavevano affermato che si trattava di una notizia del tutto infondata. Ad oggi la notizia resta ancora falsa, come confermato il 28 agosto 2024 da parte di un portavoce diai colleghi australiani di Australian Associated Press.