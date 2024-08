Metteva cocaina e MDMA nella Coca-Cola della moglie con l’obiettivo di ucciderla e sposarne la figlia | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024)edcondie sposare la di lei. Alfred Ruf, 71enne dell’Indiana, è stato condannato a quattro anni di carcere dopo essersi dichiarato colpevole di aggressione aggravata che comportava un rischio di morte. Come riporta il Daily Mail, Liza Bishop, 51 anni, si è rivolta alle autorità nel gennaio del 2022 dicendo di sospettare che il marito volesse avvelenarla. Prima di contattare la polizia, Bishop era stata ricoverata sei volte nel corso di poche settimane: mal di testa, sonnolenza, diarrea e altri sintomi apparentemente comuni ma ricorrenti l’avevano spinta ad andare al pronto soccorso più volte. Sempre positiva a sostanze comee benzodiazepine, era certa di non averne assunte. Tutto, per lei, è diventato chiaro quando ha trovato un residuo di polvere bianca