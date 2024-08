Mercato Roma Abraham via con lo scambio | addio Smalling

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di giovedì 29 agosto 2024) Laprima della fine delestivo conta di piazzare altrove 4 giocatori. Si lavora ad unoper. La, dopo aver preso Kevin Danso dal Lens per una spesa complessiva pari a 25 milioni, in questi due ultimi giorni disi concentrerà sulle uscite in modo tale da sfoltire la rosa e incamerare risorse fresche con cui far respirare le casse societarie. A partire sarà di certo Tammyma la sua non sarà l’unica cessione attesa in casa giallorossa. Tammylascerà lanelle prossime ore (LaPresse) – Serieanews.comL’inglese, escluso dal nuovo progetto di Daniele De Rossi, fino a qualche giorno fa sembrava molto vicino al West Ham. In seguito, però, la trattativa si è arenata favorendo l’inserimento del Milan che ora punta a chiudere la trattativa a stretto giro di posta.