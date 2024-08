Mariangela Melato chi era la compagna di Renzo Arbore | Non era solo amore tra noi

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 29 agosto 2024)è stata una delle più grandi attrice del cinema e del teatro italiano, ma anche ladi. Dopo aver studiato presso l’Accademia di Brera,inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo alternandosi con egual successo sia in tv che al cinema. La sua autenticità ed ironia conquistano tutti. Una donna chericorda così: “ironica, indipendente, sfuggiva alle regole dello spettacolo. In tanti anni non l’ho mai sentita cadere in piccinerie, invidie. Era curiosa di tutto e con una gran passione per l’arte e gli artisti. Non a caso era molto amata dai colleghi”.