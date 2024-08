Manchester City | bonus di 10 000 sterline per lo staff di Guardiola

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il tecnico del, Pep, ha deciso di premiare con undi 10.000ciascuno dei membri dellodi supporto della prima squadra, come gesto di apprezzamento per il lavoro svolto la scorsa stagione. L’allenatore catalano, spesso, usa le sue conferenze con la stampa per sottolineare l’impegno dei suoi collaboratori nel creare un sistema virtuoso per permettere alla squadra di raggiungere livelli così elevati. Il dono è stato ricevuto da tutto il personale delche lavora per la prima squadra presso laFootball Academy all’interno dell’Etihad Campus e il denaro arriverebbe direttamente dalle tasche di, per una cifra complessiva di oltre 500.000.  Âdi 10.000per lodiSportFace.