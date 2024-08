Luna Rossa apre la Louis Vuitton Cup | sfida rovente con New Zealand poi il punto da conquistare coi francesi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) La competizione sportiva più antica del mondo ha inizio: oggi inizia il lungo cammino che conduce alla America’s Cup, la massima competizione di vela. Ci attendono due mesi di grande passione nelle acque di Barcellona, ma prima di arrivare alla fase calda bisognerà conoscere l’identità dellonte di Team Newnel Match Race che metterà in palio la Vecchia Brocca. Scatta così laCup, il torneo che designerà chi potrà fronteggiare i detentori del tanto ambito trofeo.sarà impegnata in due regate nelle prima giornata di gare. Gli uomini dello skipper Max Sirena scenderanno in acqua per affrontare Team Newnella rivincita del testa a testa di domenica pomeriggio nell’ambito dei preliminari.