Le parole anche quelle di significato univoco dovrebbero subire altre verifiche prima del loro utilizzo

(Di giovedì 29 agosto 2024) A voler essere precisi in ogni espressione che coinvolga altri o altro oltre la propria persona, ciascuno dovrebbe munirsi di una bilancia di precisione. Per meglio intendersi, la stessa dovrebbe essere del modello diche usano i farmacisti, come sono soliti definire quei particolari e delicati congegni gli agricoltori. Sarebbe normale che accadesse sempre,in generale, come, per esempio, in questo scorcio di fine estate. In esso sarebbe più che opportuno che l’Italia chiedesse al Governo almeno l’imbastitura del tessuto per tenere insieme l’abito che allo stesso Esecutivo è stato assicurato essere sui tavoli dai diversi tagliatori e cucitori. Al contrario, è l’assenzadel disegno tipo figurino da sarto mancante che fa aumentare i timori che l’esecutivo sia lontano dalla sfilata finale. Valga il vero.