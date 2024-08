L’arrivo di Chiesa al Liverpool ricorda quello di Balotelli | entrambi presi a prezzo stracciato in cerca di una svolta alla carriera

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 29 agosto 2024)è del, manca solo l’ufficialità. Arriva in Inghilterra per iniziare una nuova fase della, mettendosi alle spalle l’infortunio che ha pregiudicato gli anniJuventus. Il Times si diverte a sottolineare le somiglianze tradidi, tanto diversi dal punto di vista caratteriale, ma molto simili le operazioni che li hanno portati ad Anfield. Il Times scrive: “Ad Anfield ci saranno persone che troveranno delle somiglianze. Si tratta di un attaccante dall’inventiva entusiasmante, il cuiè ben al di sotto del suo curriculum e del suo status. Ha un’età, intorno ai venticinque anni, che gli permette di migliorare sempre di più. È anche una star. Solo di recente ha avuto un ruolo emblematico nella rinascita della Nazionale italiana in occasione della finale dell’Europeo.