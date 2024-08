Kaos la recensione | Netflix può fare ancora una serie… da Dio

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 29 agosto 2024) Jeff Goldblum diventa Zeus in una moderna Atene per una serie che supera le aspettative: una riscrittura intelligente e a tratti geniale dei miti greci. Su. Un gruppo di dèi dell'Antica Grecia vive sotto mentite spoglie in una cittadina chiamata Atene, solo che non si ricordano la loro vera identità: una profezia potrebbe cambiare tutto. Non è vero, non è esattamente questa la trama di, la serie originale, attesissima non solo perché prometteva di riscrivere i miti e le leggende in chiave moderna, ma anche per il cast coinvolto, a partire dal Re degli Dèi interpretato nientemeno che dal sardonico Jeff Goldblum. Avrebbe potuto essere questo il centro del racconto e strizzare forse fin troppo l'occhio a una certa C'era una volta che riscriveva