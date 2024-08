Incendio a Follonica le fiamme minacciano un distributore e un albergo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) Grosseto, 29 agosto 2024 – Giornata di super lavoro per i vigili del fuoco del comando di Grosseto e dei distaccamenti die Arcidosso. A Roccastrada l’ha aggredito sterpaglia e colture agricole ed ha visto impegnate le squadre di Grosseto e di Arcidosso coadiuvate da squadre volontarie e dall’elicottero della regione Toscana. A, in località Rondelli, l’ha minacciato unstradale ed un. Nello specifico, sull’di, oltre alle squadre del Distaccamento dei vigili del fuoco die Grosseto e funzionario tecnico, sono intervenute in rinforzo le squadre di Livorno, di Piombino, l’elicottero Drago 60 del Nucleo vigili del fuoco di Cecina ed elicottero della regione Toscana.