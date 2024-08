Filippo Ganna si ritira al Renewi Tour | perché ha rinunciato alla cronometro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024)ha deciso di non prendere parteseconda tappa del, ovvero unaindividuale di 15,4 km con partenza e arrivo a Tessenderlo. Il fuoriclasse piemontese haprova contro il tempo, ovvero la specialità a lui tanto amata in cui è stato Campione del Mondo per due volte e in cui è riuscito a salire sul podio alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il 28enne della INEOS Grenadiers era tra i grandi favoriti della vigilia, ma alle ore 12.37 non si è presentato sulla pedana di partenza. Il motivo è stato spiegato dsua squadra attraverso i profili social: il ciclista è stato colpito dstanchezza, già nella giornata di ieri aveva chiuso nelle ultime posizioni a più di otto minuti da Jonathan Milan.