Crisi della moda | La ripartenza di lunedì senza segni di ripresa ‘Cassa’ in aumento

(Di giovedì 29 agosto 2024) Prato, 29 agosto 2024 – Il conto alla rovescia è già scattato.2 settembre è alle porte e la preoccupazione per lo stato di salute del tessile sale in maniera esponenziale, proporzionalmente alla richiesta di cassa integrazione da parte delle aziende (più avanti se ne vedrà l’utilizzo effettivo). Una richiesta avviata con il botto prima delle ferie, a luglio, e proseguita anche in questo scorcio agostano. Il Tavolodel 6 agosto scorso a Roma al Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) ha acceso i riflettori sullache morde da troppo tempo e ha aperto un dialogo, anche se con qualche riserva, con i rappresentanti delle categorie economiche e con le Regioni.