Cina-Usa visita di Sullivan a Pechino | verso vertice Xi-Biden?

(Di giovedì 29 agosto 2024) Roma, 29 ago. (askanews) – Ladel consigliore per la sicurezza nazionale Usa Jake, che è stato ricevuto oggi dal leader cinese Xi Jinping, potrebbe aprire la strada all’ipotesi di un nuovo, il terzo, tra il presidente degli Stati uniti Joe, in uscita dalla Casa bianca a novembre, e lo stesso Xi. Il livello degli incontri digiustifica un certo ottimismo sull’ipotesi che possa esservi in vista una schiarita nei rapporti, recentemente molto burrascosi, con Washington. Le parti hanno dichiarato oggi che è loro interesse costituire una relazione stabile tra le due sponde del Pacifico.