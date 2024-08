Chi ha ucciso Diana? Nuovi dettagli sulla morte della Principessa

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 29 agosto 2024)è morta il 31 agosto 1997 in un tragico incidente automobilistico a Parigi. Dopo quasi trent’anni dalla sua scomparsa, la serie Who killed? promette di rivelaresugli ultimi momenti di vita. Lady, gli ultimi istantisua vitadisi è indagato molto ma le circostanze in cui è avvenuta e l’impatto emotivo che ha avuto sul mondo, causando una vera e propria crisi monarchica, hanno alimentato numerose speculazioni. Qualcuno ha perfino sostenuto l’ipotesi che Lady D non sia morta in un incidente ma addirittura che sia stata uccisa insieme a Dodi Al-Fayed col quale pare avesse una relazione. E c’è persino chi ha coinvolto la Regina Elisabetta in questo assurdo progetto.