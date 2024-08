Castellanza | Laura Raimondi taglia il traguardo dei 101 anni Festa a Villa Maria

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 agosto 2024), 29 agosto 2024 –per, storica residente castellanzese che ha raggiunto il ragguardevoledei 101. Un piccolo momento di celebrazioni è andato in scena a, la comunità alloggio della quale la signora è attualmente ospite. Hanno partecipato i familiari, il vice sindaco reggente Cristina Borroni, l’assessore al Bilancio Luisa Giani e i titolari della struttura. Aè stato donato un mazzo di fiori e consegnata una lettera, in occasione di questo nuovo splendido, con l’augurio di tanta salute e serenità ancora per molti giorni a venire, da parte dell’intera cittadinanza.