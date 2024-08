Castel romano la aggredisce mentre è al volante | donna salvata dalla Polizia locale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 29 agosto 2024) Roma, 29 agosto 2024 – E’ stato l’intervento provvidenziale di una pattuglia dell’unità S.P.E (Sicurezza Pubblica Emergenziale) delladi Roma Capitale, a salvare unadi 48 anni dall’aggressione in corso da parte del suo compagno fermato davanti al campo nomadi diintorno alle ore 17.00 di ieri. La coppia era in auto sulla via Pontina quando, durante l’ennesimo litigio, l’uomo ha aggredito e minacciato la 48enne con un coltello. Riuscita a raggiungere una pattuglia dellain servizio presso il campo nomadi di, laha cercato aiuto, scatenando l’ira del compagno, un 42enne italiano che ha aggredito anche gli agenti intervenuti per proteggerla. L’aggressore, bloccato e condotto presso gli uffici della U.O.