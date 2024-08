Calciomercato Napoli colpo last minute | scambio per Amrabat

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ilpuò piazzare ildell’ultimo minuto per il centrocampo: si studia l’operazione Sofyanattraverso unoIlha piazzato i colpi Romelu Lukaku e Scott McTominay, in attesa che arrivi l’ufficialità. Ma il club partenopeo sta seguendo con attenzione anche Billy Gilmour, centrocampista del Brighton, una trattativa che però sta andando per le lunghe. Anche perché nella sfida di Carabao Cup contro il Crawley Town, si è infortunato Matt O’Riley, arrivato dal Celtic per sostituire proprio Gilmour. Ma un intervento durissimo da parte di Jay Williams ha interrotto la partita di O’Riley, costretto a uscire dopo una decina di minuti. Ci sono quindi dei grossi dubbi sulla riuscita dell’operazione con ilper chiudere Gilmour. Anche perché il club partenopeo deve concludere le ultime uscite, su tutte quelle di Victor Osimhen e Michael Folorunsho.