Benito Young Boys | Non vedo l’ora di rivedere Sommer con l’Inter

(Di giovedì 29 agosto 2024) A parlare dello scontro trae Inter di Champions League, il difensore degli svizzeri. Cita pure il connazionale. CONNAZIONALE – Loris, difensore dello, si è espresso ai canali del club svizzero dopo il sorteggio di Champions League. Ritroverà il connazionale Yann. Parla così: «Con la nuova modalità sarebbe stato difficile non pescare un avversario importante. Gli avversari sono fantastici. È un peccato che contro il Barcellona non giochiamo al Camp Nou, ma allo Stadio Olimpico (Montjuïc ). Ma ciò non diminuisce in alcun modo l’attesa. Il Barça è la mia squadra preferita dopo l’. NondiYanncon. E durante il sorteggio ho scritto a Fabian Rieder che dovrebbe preparare qualche maglia perché ci sono giocatori che ne vogliono una delle sue».