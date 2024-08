Avamposti TeatroFestival | la maternità al centro della nuova edizione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) Firenze, 29 agosto 2024 - Ironico, parodico e irriverente. Ma anche popolare e partecipato, innovativo e contemporaneo: da trent'anni, il Teatro delle Donne è il modello di riferimentodrammaturgia moderna, undi produzione, formazione e sperimentazione dedicato alla scrittura teatrale e alle donne. Dopo il trasferimento da Calenzano a Firenze durante la pandemia da covid, la direttrice Maria Cristina Ghelli non lascia, ma triplica: è notizia recente infatti il rinnovo triennaleconvenzione con il Teatro Goldoni, lacasa che offre lo spazio fisico e temporale per una programmazione pluriennale, in grado di intercettare bandi e finanziamenti e aperta al territorio dell'area metropolitana.