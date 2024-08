Al via il memorial Previdi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ha preso il via ieri sera con i primi tre anticipi la 13esima edizione del"Nardino", dedicato al grande ex dirigente sportivo e riservato alle squadre Under 16 (Under 17 per i club dilettantistici). Sono 12 le formazioni al via, divise in 3 gironi da 4 squadre ciascuno. Come da tradizione il torneo si svolgerà fra vari campi della zona del distretto ceramico: il "Ricci" e lo "Spazzoli" di Sassuolo, lo "Zanti" di San Michele, il "Ferrari" di Fiorano, il "Ferrari" di Maranello e il "Ferrarini" di Castelfranco, poi in territorio reggiano i campi di Roteglia e Castellarano. Nel girone "A", aperto ieri sera da Sassuolo-Parma, ci sono anche i canadesi del Kleinburg Nobleton e la Fiorentina.