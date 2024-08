WWE | Confermato il cambio della guardia Joe Tessitore nuovo commentatore di Raw da lunedì

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 28 agosto 2024)al tavolo di commento WWE: secondo Variety, Joedebutterà al commento dell’episodio di Raw diprossimo, il primo dopo l’imminente Bash in Berlin. Il noto broadcaster sarà affiancato, come ampiamente previsto, da Wade Barrett mentre Michael Cole migrerà momentaneamente a Smackdown, affiancando Corey Graves. Come già riportato, questosarà momentaneo, visto che Cole e McAfee (che si è preso una pausa a causa dei suoi impegni con l’ESPN College Gameday) torneranno al loro posto per il debutto dello show rosso su Netflix,per il primodel 2025. Anche Smackdown si appresta, come ben ricorderete, a cambiare programma, raggiungendo Raw dal prossimo 13 settembre sull’ormai celebre USA Network, con il quale condividerà la “casa” fino alla fine del 2024.