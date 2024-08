Viola il divieto di avvicinamento alla ex e le fora gli pneumatici dell’auto | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Cologno al Serio (Bergamo) – Nonostante ildiglidella ex compagna, vittima delle sue persecuzioni. Per questo motivo i carabinieri della stazione di Urgnano, la mattina del 23 agosto, hannoin flagranza di reato un 49enne italiano che, già sottopostomisura alternativadetenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale disposta dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna, si era reso responsabile di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna. Il 49enne, tra l’altro, dal mese di luglio 2024 era sottoposto anchemisura cautelare deldiai luoghi frequentati dpersona offesa con controllo elettronico.