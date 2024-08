Vi racconto il miracolo previdenziale che Salvini non compirà

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Finirà male, naturalmente, ma l’offensiva di Matteosulle pensioni è comunque indicativa di un metodo: la demagogia che caratterizza la propaganda, che a sua volta paralizza e rende impotente la politica. Finirà male, naturalmente, come male è finito il proposito, più e più volte enunciato dal segretario della Lega, di “cancellare la legge Fornero”. Legge incancellabile per ovvie ragioni contabili, e infatti oggi più viva che mai. La situazione economica, del resto, è tutt’altro che rosea. Il debito pubblico cresce (2984,5 miliardi a giugno), la curva demografica flette, la spesa pensionistica non cala (350 miliardi all’anno, ovvero il 16,3% del Pil): anticipare ulteriormente l’uscita dal lavoro significherebbe far saltare definitivamente i conti pubblici e gravare colpevolmente i figli dei pensionandi di ulteriori debiti. Debiti difficilmente onorabili.