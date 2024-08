Valigia pronta per la pensione all' estero? Attenzione | arriva la grande trappola come salvarsi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Trasferirsi all'per godersi lacon un assegno più pesante? Migliaia di italiani sognano l'uscita dal mondo del lavoro per fare ilpasso. E il periodo estivo diventa l'occasione per dei “carotaggi” nei prossimi luoghi di residenza,ad esempio Grecia o Cipro. Ma c'è anche chi va in Tunisia o nell'Europa dell'Est. Qui la tassazione dei ratei è nettamente più inferiore rispetto a quella italiana che prevede tre aliquote al 23%, 35% e 43%. In Grecia la tassazione è al 7 per cento, a Cipro al 5, mentre ad esempio in Romania al 10 per cento.