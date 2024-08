Uomini e Donne due noti ex protagonisti del Trono over si stanno frequentando | Lui mi ha corteggiata tantissimo per lui è stato un colpo di fulmine

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Sta nascendo un sentimento che potrebbe andare oltre l’amicizia, per due exdeldie Donnne. Lui è Fabio Boccalini, che all’interno della trasmissione ha intrapreso una conoscenza dapprima con Jasna Amodei e poi con Tiziana Riccardi. Con entrambe le dame, però, la frequentazione non è andata per il meglio. Stesso epilogo per quanto riguarda la frequentazione con Sabrina: dopo un’uscita è un bacio, infatti, il cavaliere ha deciso di interrompere per guardarsi intorno. Dopo aver chiuso, però, Fabio è tornato sui suoi passi chiedendo alla dama una seconda possibilità. Proprio questo gesto ha attirato diverse critiche da parte degli opinionisti e del parterre, ritenendo che l’uomo non fosse realmente interessato ad avere una frequentazione seria con nessuna delle dame presenti.