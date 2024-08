Una complicità unica | basta guardarli Monica Bellucci e Tim?Burton sono sbarcati al Lido per prendere parte all’81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Unae Tim?Burtonalperdi. GUARDA LE FOTOe Tim Burton, Stefano Accorsi e Bianca Vitali: ai Globi d’Oro 2024 va in scena l’amoree Tim Burton innamorati aNella città più romantica al mondo la coppia è arrivata per mano, senza mai separarsi. In nero lui, in bianco lei: l’attrice, 59 anni, ha indossato un look Balenciaga formato da tailleur bianco con camicia nera a contrasto e borsa bianca. Per il regista, 66 anni, total black d’ordinanza.