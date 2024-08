Un ambiente digitale sicuro e protetto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Razzante* Per studenti, insegnanti e personale scolastico è cominciato il conto alla rovescia per il rientro in classe. La data del suono della prima campanella si avvicina e c’è grande attesa per capire come reagiranno i ragazzi al divieto di portare il cellulare a scuola, figlio di una decisione del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che non poche perplessità ha suscitato sul pianeta scuola. In tantissimi la approvano, ma c’è anche chi la ritiene sbagliata o concretamente inapplicabile. Nella circolare ministeriale si prevede tuttavia la possibilità di utilizzare per fini didattici pc e tablet. Il tema va ricondotto a quello più generale della sicurezza dei minori in Rete e del rapporto tra nuove generazioni e tecnologie.